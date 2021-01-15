Главный тренер ПСЖ Почеттино заболел коронавирусом

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заразился коронавирусом, говорится в сообщении на сайте ПСЖ в пятницу.

"У Почеттино подтвердился положительный результат теста на ковид. Теперь он будет изолирован и следовать соответствующим медицинским рекомендациям", - говорится в сообщении.

2 января "ПСЖ" объявил о том, что Почеттино подписал с клубом контракт до 30 июня 2022 года, с опцией продления на 1 год. 14 января аргентинец выиграл с ПСЖ Суперкубок Франции.

Почеттино - экс-игрок сборной Аргентины, за "ПСЖ" выступал с 2001 по 2003 год. После карьеры игрока он тренировал "Эспаньол" (2009-2012), "Саутгемптон" (2013-2014) и "Тоттенхэм" (2014-2019). При Почеттино "Тоттенхэм" впервые в своей истории пробился в финал Лиги чемпионов УЕФА, где проиграл "Ливерпулю".

Осенью 2018 года Почеттино являлся кандидатом на пост главного тренера национальной команды Аргентины.