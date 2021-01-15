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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:13

"Ак Барс" первым из участников КХЛ завоевал путевку в плей-офф

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" обыграл омский "Авангард" и первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ.

Матч закончился со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Счёт в матче открыл защитник "Авангарда" Алексей Береглазов (3-я минута матча). Казанская команда ответила голами Станислава Галиева (9-я), Андрея Педана (27-я) и Артема Лукоянова (51-я).

По итогам матча "Ак Барс" набрал 72 очка и укрепил лидерство в Восточной конференции. "Авангард" остался на втором месте в конференции с 62 очками.

Следующий матч "Ак Барс" проведет дома с нижегородским "Торпедо", "Авангард" на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом". Оба матча состоятся 17 января.

хоккей КХЛ

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