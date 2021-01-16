"Спартак" подписал контракт с нидерландским полузащитником Хендриксом

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения с полузащитником нидерландского ПСВ Йорритом Хендриксом.

"Полузащитник Йоррит Хендрикс успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Голландский футболист в самое ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборе в Дубае", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

25-летний Хендрикс является воспитанником ПСВ. Всего в составе основной команды ПСВ он провел 239 матчей, трижды стал чемпионом Голландии и дважды - обладателем Суперкубка страны, "имеет богатый опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы".

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско охарактеризовал новичка как "известный игрок, хорошо оснащенный технически",

"Он играл в топ-клубе и провел много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждем начала работы с ним", - сказал Тедеско.

"Спартак" в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.