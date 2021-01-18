Акимова вернулась в сборную России по биатлону на этап Кубка мира

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Биатлонистка Татьяна Акимова получила вызов в сборную России на ближайший этап Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Накануне очередных этапов Кубка мира и Кубка IBU тренерский штаб сборной России определился с ротацией в составах основной и резервной команд. В главную сборную отправятся Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова и Илья Гаврилов, в обратном направлении - Екатерина Носкова, Наталья Гербулова и Игорь Малиновский", - говорится в сообщении.

Вызов Акимовой в сборную на этап Кубка мира объясняют ее успешным выступлением на первом этапе Кубка IBU: там она выиграла три гонки, в результате возглавила общий зачет.

Главный тренер сборной России Валерий Польховский отметил, что "Татьяна Акимова выступила в Арбере выше всяких похвал и заслужила право вернуться на орбиту Кубка мира".

"Анастасия Шевченко, которую в Антхольце хотели видеть многие болельщики сборной России, пока остается соревноваться на Кубке IBU, где она будет гарантированно набираться международного опыта", - заявил также он.

Ближайший этап Кубка мира пройдет в Антхольц-Антерсельве (Италия). Второй этап Кубка IBU, как и первый, пройдет в Арбере (Германия).

Состав сборной России:

Кубок мира - Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова (запасная).

Кубок IBU - Анастасия Шевченко, Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова, Полина Шевнина, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова.

Кубок мира - Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Илья Гаврилов (запасной).

Кубок IBU - Семен Сучилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Игорь Малиновский.