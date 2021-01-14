Биатлонистки России заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Татьяна Акимова Фото: Stanko Gruden/Agence Zoom/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Татьяна Акимова стала победительницей спринтерской гонки (7,5 км), прошедшем в немецком Арбере в рамках этапа Кубка IBU.

Дистанцию она преодолела за 22 минуты 30,7 секунды с одним промахом.

Второе и третье места заняли также представительницы российского биатлона. Второй стала Валерия Васнецова, которая с двумя неточными выстрелами уступила соотечественнице 9,8 секунды. Третье место заняла Анастасия Шевченко. У нее один промах и 23 секунды отставания от победительницы.

Кубок IBU является вторым по статусу сезонным биатлонным соревнованием вслед за Кубком мира.

Между тем, на счету участницы ОИ-2018 в Пхенчхане Акимовой одна золотая (спринт) и две бронзовые (гонка преследования, смешанная эстафета) в рамках Кубка мира.

Акимова возобновила выступления в конце 2020 года после паузы, связанной с декретом.