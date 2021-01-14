Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:34

Биатлонистки России заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU

Биатлонистки России заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU
Российская биатлонистка Татьяна Акимова
Фото: Stanko Gruden/Agence Zoom/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Татьяна Акимова стала победительницей спринтерской гонки (7,5 км), прошедшем в немецком Арбере в рамках этапа Кубка IBU.

Дистанцию она преодолела за 22 минуты 30,7 секунды с одним промахом.

Второе и третье места заняли также представительницы российского биатлона. Второй стала Валерия Васнецова, которая с двумя неточными выстрелами уступила соотечественнице 9,8 секунды. Третье место заняла Анастасия Шевченко. У нее один промах и 23 секунды отставания от победительницы.

Кубок IBU является вторым по статусу сезонным биатлонным соревнованием вслед за Кубком мира.

Между тем, на счету участницы ОИ-2018 в Пхенчхане Акимовой одна золотая (спринт) и две бронзовые (гонка преследования, смешанная эстафета) в рамках Кубка мира.

Акимова возобновила выступления в конце 2020 года после паузы, связанной с декретом.

биатлон

Новости по теме

Новости

Минспорта занялось вопросом вакцинации спортсменов сборных России

У двух членов сборной России по биатлону выявлен коронавирус на этапе КМ

В Северной Америке стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги

В Северной Америке стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги

Сергей Карякин выиграл 10-й этап "Дакара" в зачете багги

Сергей Карякин выиграл 10-й этап "Дакара" в зачете багги

Чех Мацик вновь опередил пилотов "КАМАЗ-Мастер" и выиграл этап "Дакара"

Что случилось этой ночью: среда, 13 января

Первый после решения CAS турнир без флага РФ для россиян стартует в Египте

Первый после решения CAS турнир без флага РФ для россиян стартует в Египте

Чех Мацик прервал серию побед "КАМАЗ-Мастер" на "Дакаре-2021"

Гран-при России "Формулы-1" в новом сезоне запланирован на 26 сентября

ЦСКА обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');