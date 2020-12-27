В "Сантосе" призвали вернуть Пеле рекорд Месси из-за нехватки сотен голов

Бразильский футболист Пеле Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Бразильский ФК "Сантос" выступил с заявлением, в котором утверждает, что экс-футболист клуба Пеле, а не игрок испанской "Барселоны" Лионель Месси, является автором рекорда по числу голов за одну команду.

В заявлении, опубликованном на сайте "Сантоса", бразильский клуб указывает на то, что Пеле забил за команду 1091 мяч, тогда как Месси считают рекордсменом с 644 голами за "Барселону". Пеле же, как сообщалось, остановился на отметке 643 гола за "Сантос".

"Пеле забил за "Сантос" 1091 гол. По сообщениям специализированной прессы, Король футбола забил 643 гола в официальных турнирах, а 448 мячей, забитых в товарищеских матчах и соревнованиях, подверглись отрицанию, будто они имели меньшую ценность, чем другие", - посетовали в "Сантосе".

"Некоторые аналитики утверждают, что многие из этих 448 голов, забитых в товарищеских матчах, состоялись в матчах со слабыми соперниками, скромными командами, в том числе регионального уровня. Несмотря на это, матчи проводились в официальной форме, с официальными правилами игры и с протоколом", - подчеркивают в бразильском клубе.

"Учет субъективных характеристик, таких как слабость соперника, не идеален для сбора статистических данных. Цифры абсолютные. Гол в ворота "Эйбара" по статистике совпадает с голом в ворота "Валенсии". Гол в ворота "Трансвааля" из Суринама имеет такую ​​же ценность, как и гол мадридскому "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" (домашней арене "Реала" – ИФ)", - считают в "Сантосе".

"Сантос", цвета которого на протяжении многих лет защищал Пеле, напомнил, что среди его соперников по товарищеским матчам были, в частности, такие топовые команды, как аргентинские "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс", испанский "Реал", итальянские "Ювентус", "Лацио" и "Наполи", португальская "Бенфика", бельгийский "Андерлехт". К примеру, "Барселоне", нынешней команде Месси, Пеле в свое время забил четыре мяча в четырех матчах.

О том, что Месси, забив 644-й гол в составе "Барселоны", обновил рекорд Пеле, сообщалось 23 декабря. Среди тех, кто поздравлял Месси, был и сам Пеле: бразилец адресовал теплые слова еще тогда, когда форвард "Барселоны" сравнялся с ним по числу (официальных) голов.