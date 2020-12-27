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В "Сантосе" призвали вернуть Пеле рекорд Месси из-за нехватки сотен голов

В "Сантосе" призвали вернуть Пеле рекорд Месси из-за нехватки сотен голов
Бразильский футболист Пеле
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Бразильский ФК "Сантос" выступил с заявлением, в котором утверждает, что экс-футболист клуба Пеле, а не игрок испанской "Барселоны" Лионель Месси, является автором рекорда по числу голов за одну команду.

В заявлении, опубликованном на сайте "Сантоса", бразильский клуб указывает на то, что Пеле забил за команду 1091 мяч, тогда как Месси считают рекордсменом с 644 голами за "Барселону". Пеле же, как сообщалось, остановился на отметке 643 гола за "Сантос".

СпортМесси обновил рекорд Пеле по числу голов за один клубЧитать подробнее

"Пеле забил за "Сантос" 1091 гол. По сообщениям специализированной прессы, Король футбола забил 643 гола в официальных турнирах, а 448 мячей, забитых в товарищеских матчах и соревнованиях, подверглись отрицанию, будто они имели меньшую ценность, чем другие", - посетовали в "Сантосе".

"Некоторые аналитики утверждают, что многие из этих 448 голов, забитых в товарищеских матчах, состоялись в матчах со слабыми соперниками, скромными командами, в том числе регионального уровня. Несмотря на это, матчи проводились в официальной форме, с официальными правилами игры и с протоколом", - подчеркивают в бразильском клубе.

"Учет субъективных характеристик, таких как слабость соперника, не идеален для сбора статистических данных. Цифры абсолютные. Гол в ворота "Эйбара" по статистике совпадает с голом в ворота "Валенсии". Гол в ворота "Трансвааля" из Суринама имеет такую ​​же ценность, как и гол мадридскому "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" (домашней арене "Реала" – ИФ)", - считают в "Сантосе".

"Сантос", цвета которого на протяжении многих лет защищал Пеле, напомнил, что среди его соперников по товарищеским матчам были, в частности, такие топовые команды, как аргентинские "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс", испанский "Реал", итальянские "Ювентус", "Лацио" и "Наполи", португальская "Бенфика", бельгийский "Андерлехт". К примеру, "Барселоне", нынешней команде Месси, Пеле в свое время забил четыре мяча в четырех матчах.

О том, что Месси, забив 644-й гол в составе "Барселоны", обновил рекорд Пеле, сообщалось 23 декабря. Среди тех, кто поздравлял Месси, был и сам Пеле: бразилец адресовал теплые слова еще тогда, когда форвард "Барселоны" сравнялся с ним по числу (официальных) голов.

футбол Лионель Месси Пеле

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