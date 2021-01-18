Президент "Спартака" Федун выступил за реформы в российском футболе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун считает, что российский чемпионат нуждается в изменении формата его проведения.

"Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов (из представителей России в плей-офф вышел только "Краснодар", он сыграет в Лиге Европы – ИФ) , РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату", - приводит слова Федуна Sport24.

Ранее в понедельник СМИ сообщали о возможном сокращении числа клубов Российской премьер-лиги до 12.

Между тем, президент ФК "Урал" Григорий Иванов выступает против таких реформ.

"У нас страна большая, сколько у нас игроков с Сибири, Урала, Дальнего Востока. Ну давайте их отключим, пусть играют первенство Москвы. Я категорически против этих реформ. Мы таким образом убьем футбол", - сказал Иванов, слова которого приводит также Sport24.

"У нас постоянно хотят изобрести велосипед. Такие люди, которые владеют нашими клубами, все придумывают и придумывают. Думают, что если играть по новому формату, то они будут выигрывать и играть в еврокубках? Зачем все усложнять?" – задается вопросом руководитель "Урала".

Председатель совета директоров ФК "Уфа" Ростислав Мурзагулов, в свою очередь, выступает за увеличение числа клубов РПЛ. Он считает, что "футбол в стране рождается не только в Москве и Питере".

"Посмотрите, сколько замечательных игроков вышло из российской глубинки. Нашу лигу не сокращать надо, а увеличивать. Если увеличим до 18 команд, тогда игра будет более зрелищной. Люди не будут бояться туда свалиться, будут играть, думая о болельщиках", - цитирует Мурзагулова "Чемпионат".

"Считаю, что формат 12 клубов будет убийственным для нашего футбола. Мы просто убьём футбол в регионах. Наверное, коммерчески кому-то будет выгодно. Но одной коммерцией жить тоже нельзя", — сказал руководитель "Уфы".

В настоящее время главный дивизион отечественного футбола представлен 16 клубами. За всю историю чемпионатов России лишь в трех сезонах в элитной лиге играло по 18 команд, в одном сезоне – в 1992 году – 20 клубов.