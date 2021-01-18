Россиянин Капризов признан лучшим игроком недели в НХЛ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В отчетный период "Миннесота" провела два гостевых матча против "Лос-Анджелес Кингз", в обоих "Миннесота" выиграла со счетом 4:3, вырвав победы в овертаймах.

Капризов набрал в этих встречах в общей сложности 4 (1+3 по системе "гол+пас") очка. В первой игре он забросил решающую шайбу в овертайме, а до этого сделал два результативных паса. Во второй сделал голевую передачу в овертайме.

Второй звездой признан нападающий "Филадельфии" Трэвис Конечны, набравший 5 (2+3) очка. В тройку лучших также вошел форвард команды "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос.

Автор "золотого" гола сборной России на ОИ-2018 в Пхенчхане перешел в "Миннесоту" из ЦСКА летом прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса новый сезон в НХЛ стартовал только в январе.

В шести сезонах в Континентальной хоккейной лиге 23-летний Капризов набрал 230 (113+117 по системе "гол+пас") очков. В составе ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина.

Капризов – воспитанник новокузнецкого хоккея, играл за местную команду "Металлург" с 2013 по 2016 год, после чего перешел в уфимский "Салават Юлаев". С 2017 года он играл в ЦСКА.