Россиянин Смоляр продолжит выступление в команде "Формулы-3" ART Grand Prix

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пилот программы SMP Racing россиянин Александр Смоляр следующий сезон вновь проведет в составе французской команды ART Grand Prix, выступающей в гоночной серии "Формула-3", сообщает пресс-служба программы.

По словам Смоляра, он рад, что продолжит выступать "за команду такого высокого уровня, как ART Grand Prix".

"Мы уже хорошо знакомы, и обстановка будет приятной и привычной для меня. Это одна из лучших команд в чемпионате, поэтому у нас есть все шансы на хороший результат", - сказал пилот.

"Моя цель в сезоне - конечно, победа. В такой команде другой цели и не может быть. К тому же у меня уже есть опыт, который играет большую роль", - подчеркнул Смоляр, поблагодарил SMP Racing и ART Grand Prix "за доверие и поддержку" и пообещал постараться "сделать максимум возможного и добиться поставленной цели".

19-летний россиянин дебютировал в "Формуле-3" в 2020 году. За девять этапов сезона, который из-за пандемии коронавируса COVID-19 был проведен в кратчайшие сроки, он завоевал поул-позицию в Венгрии и стал бронзовым призером гонки в Италии. В общем зачете пилотов Смоляр занял одиннадцатое место.

В 2021 году чемпионат "Формулы-3" будет состоять из семи этапов.

Французская команда ART Grand Prix существует с 2005 года и специализируется на участии в молодежных сериях "Формулы". В разные годы за нее выступали многие ныне именитые пилоты, впоследствии дошедшие до "Формулы-1": Льюис Хэмилтон, Нико Росберг, Себастьян Феттель, Шарль Леклер, Валттери Боттас, Роман Грожан, Нико Хюлькенберг и другие.

В 2016 году в GP2 за ART Grand Prix выступал пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин, который по итогам сезона стал бронзовым призером серии.