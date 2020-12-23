Команда "Формулы-1" Haas подтвердила участие Мазепина в сезоне-2021

Российский гонщик Никита Мазепин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российский гонщик Никита Мазепин сохранил место в составе команды Haas, выступающей в чемпионате мира по автоспорту класса "Формула-1", вопреки призывам отчислить его.

"Команда Haas хотела бы подтвердить, что Никита Мазепин и Мик Шумахер будут ее пилотами в чемпионате "Формулы-1" в 2021 году", - говорится в заявлении Haas, текст которого обнародовала пресс-служба команды.

"В соответствии с предыдущим заявлением команды относительно действий Никиты Мазепина (9 декабря), этот вопрос сейчас решается внутри компании, и никаких дальнейших комментариев не будет", - подчеркивается в заявлении.

Ранее эксперты призывали лишить россиянина гоночной лицензии "Формулы-1". Как сообщалось, в инстаграме Мазепина, который в следующем году должен дебютировать в "Формуле-1" за Haas, появилось скандальное видео. Согласно ролику, россиянин, находясь в машине, в шуточной форме пристает к находящейся в салоне авто девушке. С ее стороны, в свою очередь, демонстрируется средний палец.

Ролик был удален, однако пользователи интернета успели распространить его на своих ресурсах. В итоге действия Мазепина вызвали критику со стороны экспертов, сам россиянин в твиттере извинился за поведение.