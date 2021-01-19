Марио Манджукич перешел в "Милан"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил о подписании соглашения с хорватским нападающим Марио Манджукичем.

Как сообщает пресс-служба "Милана", контракт будет действовать до конца сезона, в соглашении есть опция о возможном его продлении на следующий сезон.

34-летний Манджукич ранее играл за хорватские "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), после этого был задействован клубах топовых чемпионатов: немецкие "Вольфсбург" и "Бавария", испанский "Атлетико", итальянский "Ювентус".

После "Ювентуса" в 2020 году Манджукич играл за катарский клуб "Аль-Духаиль".

Наибольшая для хорвата часть карьеры связана с "Ювентусом", в составе которого он за пять лет провел 162 матча и забил 44 мяча.

Всего на счету Манджукича в карьере 24 трофея: он по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, девять раз – национальные чемпионаты, 12 Кубков и Суперкубков стран.

Он является вторым лучшим бомбардиром сборной Хорватии за всю ее историю – 33 гола в 89 матчах (на первом – Давор Шукер: 45 голов в 69 встречах). В составе национальной команды страны Манджукич стал серебряным призером чемпионата мира-2018 в России.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Манджукичу со стороны московских "Спартака", ЦСКА и "Локомотива".