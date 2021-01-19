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СМИ сообщили о возможной отставке наставника "Челси" в случае неудачи во вторник

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Фрэнк Лэмпард в ближайшие дни может покинуть свой пост, сообщает Talk Sport.

По информации источника, такой вариант рассматривается руководством клуба на случай поражения команды от "Лестера" во вторничном матче в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.

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В 18 матчах "Челси" занимает лишь седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Манчестер Юнайтед" на 8 очков. На два очка от МЮ отстает "Лестер" и находится на третьей строчке.

Игра "Лестер" – "Челси" начнется в 23:15 мск.

"Лэмпард" тренирует "Челси" с лета 2019 года, в первом под его руководством сезоне команда финишировала на четвертом месте в чемпионате Англии.

Игровую карьеру Лэмпард начал в "Вест Хэме", выступал на правах аренды в "Суонси", но основная часть его карьеры связана с "Челси". Цвета этой команды он защищал с 2001 по 2014 годы, став в ее составе трехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии. По два раза он выигрывал с "Челси" Кубок Футбольной лиги и Суперкубок Англии, по разу - Лигу чемпионов УЕФА и Кубок УЕФА. Всего за "Челси" он провел свыше 400 матчей.

В сезоне-2014/15 Лэмпард выступал за "Манчестер Сити", откуда вскоре перешел в "Нью-Йорк Сити" (США), который и стал последним клубом в его карьере.

За сборную Англии он сыграл в более чем 100 матчах.

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