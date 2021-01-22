Российские гандболисты победили Северную Македонию в матче ЧМ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Гандболисты российской национальной команды нанесли поражение соперникам из сборной Северной Македонии в матче очередного тура основного раунда чемпионата мира.

Результат встречи – 32:20 (19:9) в пользу россиян.

Набрав 5 очков, российская команда вышла на первое место в группе 4. Столько же баллов, имея игру в запасе, набрала Швеция. У Египта и Словении – по 4 балла (сыграли по 3 матча), у Белоруссии – 2 (в трех матчах), у Северной Македонии – 0 (в четырех).

В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп.

ЧМ проходит в Египте. Российская сборная после декабрьских решений CAS выступает под официальным названием "Команда Федерации гандбола России".