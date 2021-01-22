Энди Маррей не сыграет на Australian Open из-за коронавируса

Теннисист Энди Маррей Фото: Al Bello/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Британский теннисист Энди Маррей не сможет выступить на турнире Большого шлема Australian Open, пятикратным финалистом которого он является.

Как сообщает BBC, это связано с коронавирусом: недавно 33-летний спортсмен сдал положительный тест на COVID-19. Он планировал отправиться в Мельбурн одним из 15 чартерных авиарейсов, которые были организованы принимающей стороной (заполняемость салонов составляла не более 25%). Однако получил запрет на вылет из-за положительного теста.

Маррей попытался добиться соответствующего разрешения с помощью австралийской федерацией тенниса, однако компромиссного варианта найти не удалось.

"Я опустошен, что не сыграю в Австралии. Это страна и турнир, которые я люблю", - сказал Маррей, поблагодарив всех, кто попытался ему помочь.

Australian Open в этом году стартует 8 февраля – то есть на три недели позже обычного. В условиях пандемии участники турнира перед вылетом должны были сдать отрицательные тесты на коронавирус, а по прибытии в Австралию – пройти двухнедельный карантин.

Однако, как сообщалось, коронавирус был обнаружен у нескольких человек уже в Мельбурне. Их связывают с тремя перелетами из Абу-Даби, Дохи и Лос-Анджелеса. 72 теннисиста из прибывших в Австралию попали на более жесткий карантин, поскольку находились в одном самолете с заболевшими.

С четверга прошлой недели в Мельбурн прилетели более 1,2 тыс. игроков, тренеров, должностных лиц и журналистов.

Что касается экс-первой ракетки мира Маррея, из турниров большого шлема он дважды выбила Wimbledon, один раз – US Open. Кроме того, он – двукратный олимпийский чемпион.