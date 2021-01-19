Из прибывших на теннисный турнир Australian Open игроков 72 находятся на карантине

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В настоящее время 72 теннисиста из прибывших в Австралию для участия в турнире Australian Open, находятся на жестком карантине в связи с тем, что прилетели одним самолетом с теми, у кого по прибытии тест на коронавирус показал положительный результат, сообщило агентство Associated Press.

Более 1,2 тыс. игроков, тренеров, должностных лиц и журналистов прибыли в Мельбурн на 17 чартерных рейсах с четверга прошлой недели, чтобы готовиться к Открытому чемпионату Австралии, который стартует 8 февраля. Случаи положительных тестов на COVID-19 связаны с тремя перелетами из Абу-Даби, Дохи и Лос-Анджелеса. Всего было выявлено девять заражений коронавирусом в активной форме, информирует АР.

В то же время, некоторым игрокам, которые не имели прямых контактов с больными в активной форме, возможно, будет разрешено начать тренировочный процесс до истечения веденного для всех прибывающих в страну 14-дневного карантинного срока, сообщил премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс.

В частности, как отметило АР, небольшой группе игроков, приземлившихся в столице Южной Австралии Аделаиде, включая теннисных звезд Серену Уильямс, Наоми Осаку, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, разрешено начать тренировки при условии строго соблюдения защитного протокола.