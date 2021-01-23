Россиянки упустили медали в масс-старте на этапе КМ по биатлону

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Француженка Жулия Симон стала победительницей гонки с общего старта, прошедшей в Антхольце (Италия) в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.

Дистанцию 12,5 км она преодолела за 37 минут 5,5 секунды, допустив три неточных выстрела.

Второй с одним промахом стала шведка Ханна Эберг, проигравшая представительнице Франции борьбу за золото на финишной прямой. Ее отставание от Симон составил 0,2 секунды.

Третье место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер. У нее 1 промах и 3,5 секунды отставания.

До последней, четвертой стрельбы лидировали стрелявшие до этого без промахов россиянки Светлана Миронова и Евгения Павлова. Однако они на этот раз промахнулись по два раза. В итоге Миронова финишировала шестой (отставание – 29,3 секунды), Павлова – 11-й (1 минута 2,4 секунды).

12-й стала Лариса Куклина – 1 промах, 22-й – Ульяна Кайшева - 3.