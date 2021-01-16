Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13

Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Оберхофе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сборная Германии по биатлону завоевала золото в женской эстафете, которая прошла в рамках 6-го этапа Кубка мира в немецком Оберхофе в субботу.

Немки использовали пять дополнительных патронов.

Вторыми финишировали спортсменки из Белоруссии с отставанием 17,4 секунд (9 доппатронов). Тройку лидеров замкнула команда Швеции (+35,7 сек; 5 доппатронов).

Российская сборная в составе Евгении Павловой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой показала 4-й результат. Павлова во время стрельбы стоя заработала штрафной круг и передала эстафету Куклиной на 10-й позиции. Всего россиянки использовали 7 доппатронов. Их отставание от немок составило 42,5 секунды.

В воскресенье, в заключительный день 6-го этапа пройдут масс-старты.

биатлон

Новости по теме

Новости

"Ак Барс" первым из участников КХЛ завоевал путевку в плей-офф

Google подтвердила связь блокировки YouTube-каналов ФК "Ахмат" и ACA с санкциями США

"КАМАЗ" столкнулся с вертолетом на "Дакаре"

Японский министр допустил отмену Олимпиады в Токио

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл общий зачет "Дакара"

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл общий зачет "Дакара"

Дзюба заразился коронавирусом

Дзюба заразился коронавирусом

Капризов принес победу "Миннесоте" в своем дебютном матче в НХЛ

Тест Дзюбы на коронавирус дал сомнительный результат

ЦСКА проиграл "Локомотиву" в КХЛ

Российские гандболисты сыграли вничью с Белоруссией в матче ЧМ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');