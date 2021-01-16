Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Оберхофе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сборная Германии по биатлону завоевала золото в женской эстафете, которая прошла в рамках 6-го этапа Кубка мира в немецком Оберхофе в субботу.

Немки использовали пять дополнительных патронов.

Вторыми финишировали спортсменки из Белоруссии с отставанием 17,4 секунд (9 доппатронов). Тройку лидеров замкнула команда Швеции (+35,7 сек; 5 доппатронов).

Российская сборная в составе Евгении Павловой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой показала 4-й результат. Павлова во время стрельбы стоя заработала штрафной круг и передала эстафету Куклиной на 10-й позиции. Всего россиянки использовали 7 доппатронов. Их отставание от немок составило 42,5 секунды.

В воскресенье, в заключительный день 6-го этапа пройдут масс-старты.