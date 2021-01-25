"Спартак" вырвал победу над "Торпедо" в матче КХЛ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" добились победы над нижегородским "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1 1:0) в пользу "Спартака". Решающую шайбу они провели в овертайме, автором победного гола стал Максим Цыплаков. При этом по ходу матча москвичи дважды уступали, а от поражения ушли незадолго до окончания третьего периода.

"Спартак" набрал 52 очка, но остается на девятом месте в Западной конференции – то есть за пределами зоны плей-офф.

Столько же баллов и (при игре в запасе) у находящегося строчкой выше подольского "Витязя", который в отчетный игровой вечер дома обыграл соперников из китайского "Куньлунь Ред Стар" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

В понедельник состоялись еще два матча: минское "Динамо" дома обыграло череповецкую "Северсталь" (2:1), финский "Йокерит" на своем льду уступил омскому "Авангарду" (2:5).