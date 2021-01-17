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ЦСКА победил СКА в КХЛ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА в третий раз за сезон победили петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу ЦСКА. В его составе на десятой минуте отличился Брендан Лайпсик, на 39-й – Константин Акулов, на 45-й – Сергей Андронов. Автором единственного гола СКА стал Эмиль Галимов.

Победа позволила ЦСКА упрочить лидерство в Западной конференции, на счету армейцев 71 очко в 46 матчах. У СКА 62 балла в 47 матчах. В сводной таблице, однако, на первом месте находится казанский "Ак Барс": у него 74 очка в 46 встречах.

В воскресенье прошло еще несколько матчей. Их результаты: "Барыс" – "Амур" – 3:2, "Трактор" – "Локомотив" – 4:0, "Автомобилист" – "Авангард" – 4:1,"Нефтехимик" – "Динамо" (Рига) – 3:2, "Северсталь" – "Динамо" (Минск) – 1:2 (победитель определился по буллитам) , "Ак Барс" – "Торпедо" -2:0, "Динамо" (Москва) – "Сибирь" (по буллитам).

хоккей КХЛ

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