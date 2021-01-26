Макгрегор отстранен на 180 дней после боя с Порье

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отстранен на 180 дней по медицинским показателям после поединка с американцем Дастином Порье, сообщает MMAJunkie.

Бой, прошедший в Абу-Даби в ночь на воскресенье по московскому времени, завершился победой Порье: американец нокаутировал экс-чемпиона UFC во втором раунде.

Макгрегору не удалось избежать последствий в виде травмы ноги, сообщается, что у него возникли проблемы с большеберцовой и малоберцовой костью.

После боя Макгрегор передвигался на костылях, а в общении с журналистами пожаловался на боль. "Моя нога полностью мертва", - приводятся слова ирландца.

Между тем, срок отстранения может быть сокращен, если это позволят врачи.

В свою очередь, Порье отстранен на семь дней.