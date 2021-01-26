Глава Минспорта назвал маловероятной возможность проведения ОИ-2030 в Уфе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Проведение зимних Олимпийских игр 2030 года в Уфе пока маловероятно, но, если последуют гарантии от правительства Башкортостана, проект может быть рассмотрен на федеральном уровне, заявил министр спорта Олег Матыцин журналистам в Казани.

"Это можно рассматривать как в свете Стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года. Если будут даны все необходимые гарантии со стороны республики, будем рассматривать это на федеральном уровне и решать вопрос о выдвижении этой заявки. Пока это идея или мечта", - сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что власти Башкортостана прорабатывают вопрос о подаче заявки на проведение ОИ-2030.

Ранее Москва принимала летнюю Олимпиаду-1980, Сочи - зимние Игры-2014.