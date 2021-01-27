Двух российских теннисисток пожизненно отстранили за "договорняки"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах, сообщает пресс-служба Международного теннисного агентства профессиональной этики (ITIA), занимающегося борьбой с коррупцией в теннисе.

Сообщается, что Мердеева участвовала в двух договорных матчах, Дмитриева – в шести. В том числе на счету обеих два договорных матча в парном разряде. Дмитриевой также было предъявлено обвинение в отказе от сотрудничества со следствием.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) наивысшая позиция у Мардеевой – 928 в одиночном разряде, 644-я – в парном. Что касается Дмитриевой, в рейтинге одиночного разряда она не поднималась выше 1191-го места, парного – 939-го.

Помимо участия в официальных турнирах, спортсменкам пожизненно запрещено и посещать их.