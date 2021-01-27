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Российские биатлонисты на ЧМ будут выступать под флагом СБР

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На время запрета на использование государственных символов РФ биатлонисты из России на чемпионатах мира будут выступать под флагом Союза биатлонистов России (СБР), причем полное название российской спортивной организации запрещено, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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"Российский флаг не может быть вывешен на официальных площадках чемпионата мира IBU в течение двух лет. На официальных площадках на флагштоках будет размещен модифицированный монохромный логотип RBU (Союз биатлонистов России - ИФ)" - говорится в сообщении.

Отмечается также, что IBU должен утвердить форму российских спортсменов и вспомогательного персонала, в которых они будут принимать участие в чемпионатах мира в течение двухлетнего периода. Кроме того, на униформе не должно быть флага или любой другой эмблемы или символа России, но могут быть изображены цвета российского флага.

Название "RBU" будет использоваться спортсменами и обслуживающим персоналом спортсменов. Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.

Согласно санкциям CAS, на чемпионатах мира в течение двух лет запрещено воспроизводить государственный гимн России в течение двухлетнего периода. На официальных церемониях, в которых будут принимать участие российские биатлонисты, гимн России заменит гимн IBU.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил "Интерфаксу", что пока не получал соответствующих документов от IBU.

В 2021 году ЧМ по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 9 по 21 февраля.

биатлон

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