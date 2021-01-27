УЕФА сохранил все города-хозяева Евро-2020

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций не будет менять формат проведения чемпионата Европы-2020, который из-за пандемии перенесен на лето 2021 года, сообщает пресс-служба Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

"УЕФА подтвердил намерение провести Евро-2020 в 12 городах по ранее утвержденному расписанию", - говорится в сообщении.

"Все стороны осознают необходимость проявлять гибкость в принятии решений по организации турнира, чтобы справиться со всеми обстоятельствами и условиями, в которых мир сейчас пребывает. Поэтому, так как ситуация вокруг пандемии быстро меняется, срок принятия решений, связанных с присутствием зрителей на стадионах Евро, переносится с марта на начало апреля", - отмечают в УЕФА.

По словам президента УЕФА Александера Чеферина, он "настроен оптимистично в отношении того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом изменится".

"Поэтому важно дать городам-организаторам и руководству стран проведения Евро как можно больше времени, чтобы сформировать наиболее точную картину того, чего ожидать в июне-июле. Болельщики (...) делают футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для маневров, чтобы как можно быстрее вернуть любителей футбола на стадионы", - подчеркнул он.

Евро-2020 пройдет в 2021 году в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.