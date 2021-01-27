Кокорин в Италии пообещал перенести статус "плохого парня" на поле

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Новичок итальянского футбольного клуба "Фиорентина" нападающий Александр Кокорин заявил, что не концентрируется на эпизодах своего прошлого, приведших к тюремному заключению.

"За то, что произошло в моей стране, я считаю, что уже понес наказание. Да, я совершил ошибку, за которую уже расплатился. Эту этикетку "бэд боя" ("плохого парня") я постараюсь перенести на поле, в хорошем смысле этого слова", - сказал Кокорин на пресс-конференции.

"Все мы эту историю уже забыли, у меня новая страница в моей истории. Я переехал в новую страну, и постараюсь здесь отвечать всем по поводу этой истории на поле", - отметил он.

В среду "Фиорентина" объявила о подписании контракта с Кокориным. Предыдущим клубом россиянина был московский "Спартак", до этого он играл за московское "Динамо", петербургский "Зенит".

Будучи игроком "Зенита", Кокорин был осужден за драку в центре Москвы. Инцидент с участием Кокорина и футболиста "Краснодара" (на тот момент) Павла Мамаева прошел осенью 2018 года. В мае 2019 года их приговорили к лишению свободы, оба были освобождены осенью 2019 года.

После этого "Зенит" отдал Кокорина в аренду в "Сочи", откуда летом 2020 года он перешел в "Спартак".