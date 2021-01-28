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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03

МОК пока не принял решение по зрителям на Играх в Токио

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Решение о присутствии зрителей на летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на лето 2021 года, пока не принято, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе пресс-конференции.

"Я не могу дать ответ на это", - сказал Бах, отвечая на вопрос, может ли МОК обещать, что на Олимпиаде будут зрители.

Бах подчеркнул, что хотел бы видеть болельщиков на соревнованиях в Токио.

"Если это не будет возможно, то мы сконцентрируемся на том, чтобы безопасность для здоровья людей на Играх была нашим главным приоритетом", - отметил глава МОК.

Изначально Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год. Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Токио ОИ-2020

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