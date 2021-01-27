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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03

СМИ сообщили о положительной допинг-пробе легкоатлета Шубенкова

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сдал положительную пробу на допинг, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что проба была взята по линии РУСАДА в рамках внесоревновательного контроля. При этом, как отмечает издание, запрещенный препарат в организме легкоатлета присутствует в минимальной концентрации.

Официальных подтверждений информации о нарушении антидопинговых правил не поступало.

На чемпионатах мира Шубенков завоевывал золото (2015г), серебро (2017, 2019) и бронзу (2013).

легкая атлетика Сергей Шубенков допинг

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