Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:21

"Салават Юлаев" вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" завоевали путевку среди участников плей-офф, розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Место в восьмерке лучших клуб из столицы Башкортостана обеспечил себе в четверг, победив в гостях хабаровский "Амур" – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

В настоящий момент "Салават Юлаев" занимает третье место в Восточной конференции (67 очков), "Амур" – 10-е (46).

Ранее путевки в плей-офф обеспечили себе московский ЦСКА, казанский "Ак Барс" и омский "Авангард".

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

Экс-главу IBU признали виновным в сокрытии проб российских биатлонистов

Шубенков назвал наглой клеветой сведения о положительной допинг-пробе

Шубенков назвал наглой клеветой сведения о положительной допинг-пробе

Что случилось этой ночью: четверг, 28 января

МОК пока не принял решение по зрителям на Играх в Токио

СМИ сообщили о положительной допинг-пробе легкоатлета Шубенкова

УЕФА сохранил все города-хозяева Евро-2020

Российские биатлонисты на ЧМ будут выступать под флагом СБР

Двух российских теннисисток пожизненно отстранили за "договорняки"

Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова

Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова

Кокорин стал игроком "Фиорентины"

Кокорин стал игроком "Фиорентины"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');