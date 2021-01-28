"Салават Юлаев" вышел в плей-офф КХЛ
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" завоевали путевку среди участников плей-офф, розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.
Место в восьмерке лучших клуб из столицы Башкортостана обеспечил себе в четверг, победив в гостях хабаровский "Амур" – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).
В настоящий момент "Салават Юлаев" занимает третье место в Восточной конференции (67 очков), "Амур" – 10-е (46).
Ранее путевки в плей-офф обеспечили себе московский ЦСКА, казанский "Ак Барс" и омский "Авангард".