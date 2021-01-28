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Россия сыграет с Испанией в отборе на молодежный ЧЕ-2023 по футболу

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Стали известны соперники молодежной сборной России в отборочном турнире на чемпионат Европы 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в четверг, отечественной команде предстоит сыграть с Испанией, Словакией, Северной Ирландией, Литвой и Мальтой.

Даты матчей станут известны позднее.

Молодежный чемпионат Европы 2023 года пройдет в Грузии и Румынии.

Между тем, в нынешнем году в Венгрии и Словении пройдет молодежный ЧЕ-2021 Францией, Исландией и Данией. Игры групповой стадии пройдут с 24 по 31 марта, матчи плей-офф - с 31 мая по 6 июня.

футбол

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