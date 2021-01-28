Россия сыграет с Испанией в отборе на молодежный ЧЕ-2023 по футболу
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Стали известны соперники молодежной сборной России в отборочном турнире на чемпионат Европы 2023 года.
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в четверг, отечественной команде предстоит сыграть с Испанией, Словакией, Северной Ирландией, Литвой и Мальтой.
Даты матчей станут известны позднее.
Молодежный чемпионат Европы 2023 года пройдет в Грузии и Румынии.
❗️ Группа отбора молодёжной сборной России на ЕВРО-2023— РФС (@rfsruofficial) January 28, 2021
Группа С
Испания
РОССИЯ
Словакия
Северная Ирландия
Литва
Мальта
Даты матчей станут известны позже.
Между тем, в нынешнем году в Венгрии и Словении пройдет молодежный ЧЕ-2021 Францией, Исландией и Данией. Игры групповой стадии пройдут с 24 по 31 марта, матчи плей-офф - с 31 мая по 6 июня.