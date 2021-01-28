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"Металлург" победил "Спартак" и вышел в плей-офф КХЛ

"Металлург" победил "Спартак" и вышел в плей-офф КХЛ
Игроки "Металлурга" Николай Голдобин и "Спартака" Михаил Котляревский (слева направо)
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл магнитогорскому "Металлургу".

Матч, прошедший в четверг на столичной "ЦСКА-Арене", завершился поражением "Спартака" со счетом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). За "Металлург" отличились Егор Яковлев, Николай Кулемин и Михаил Пашнин. За "Спартак" шайбу забросил чешский нападающий Робин Ганзл.

"Металлург" одержал шестую победу подряд. Команда набрала 67 очков в таблице Восточной конференции КХЛ и поднялась на третье место. Победа над "Спартаком" позволила "Металлургу" пробиться в плей-офф Кубка Гагарина. "Спартак" находится на девятом месте в таблице "Запада" с 52 баллами.

Ранее путевки в плей-офф обеспечили себе московский ЦСКА, казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев".

В четверг прошли еще несколько матчей. "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" - 1:3, 0:0, 1:2, 0:1), "Сибирь" (Новосибирск) - "Трактор" (Челябинск) - 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0), победитель определился в овертайме; "Барыс" (Нур-Султан) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

хоккей КХЛ

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