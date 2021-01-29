Полузащитник "Зенита" Мусаев перешел в "Рубин"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о подписании контракта с 22-летним полузащитником Леоном Мусаевым.

"Соглашение рассчитано на пять лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

В "Рубин" Мусаев перешел из петербургского "Зенита", который, как отмечается в сообщении, "будет иметь право первоначального выкупа".

Опорный полузащитник, центральный полузащитник Мусаев ранее выступал за команды Академии ФК "Зенит", молодежную команду "Зенита", "Зенит-2" и "Зенит".

Свой первый матч в Российской премьер-лиге он провел 14 апреля 2019 года, это была игра против махачкалинского "Анжи". Всего за главную команду "Зенита" Мусаев провел 21 матча, включая два - в Лиге чемпионов против итальянского "Лацио" и бельгийского "Брюгге".

Мусаев - чемпион России (2019, 2020), обладатель Кубка России (2020), Суперкубка России (2020).