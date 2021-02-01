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Российская теннисистка Александрова вышла в третий круг турнира в Австралии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова завоевала путевку в третий круг теннисного турнира Melbourne Summer в Австралии.

Во втором круге соревнования Александрова со счетом 4:6, 6:4, 6:2 победила Анну Шмидлову из Словакии. Продолжительность матча составила 1 час 56 минут.

Для россиянки это был первый матч на турнире, от участие в первом раунде она была освобождена.

Следующей соперницей россиянки будет победительница пары Кая Юван (Словения) – Ига Свентек (Польша).

Ранее из россиянок турнир покинули Анна Калинская, Маргарита Гаспарян, Валерия Савиных, Анастасия Потапова. Во втором круге свой матч проведет Дарья Касаткина, которая сыграет со словенкой Полоной Херцог.

теннис

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