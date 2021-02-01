Российская теннисистка Александрова вышла в третий круг турнира в Австралии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова завоевала путевку в третий круг теннисного турнира Melbourne Summer в Австралии.

Во втором круге соревнования Александрова со счетом 4:6, 6:4, 6:2 победила Анну Шмидлову из Словакии. Продолжительность матча составила 1 час 56 минут.

Для россиянки это был первый матч на турнире, от участие в первом раунде она была освобождена.

Следующей соперницей россиянки будет победительница пары Кая Юван (Словения) – Ига Свентек (Польша).

Ранее из россиянок турнир покинули Анна Калинская, Маргарита Гаспарян, Валерия Савиных, Анастасия Потапова. Во втором круге свой матч проведет Дарья Касаткина, которая сыграет со словенкой Полоной Херцог.