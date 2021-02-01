Рижское "Динамо" расторгло контракт с канадцем за кражу клюшки Ковальчука

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Защитник рижского хоккейного клуба "Динамо" Джордан Мюррей лишился места в команде в связи с тем, что он похитил клюшку, принадлежащую нападающему омского "Авангарда" Илье Ковальчуку.

Как сообщает "Матч ТВ", 27 января, в день игры против "Авангарда" в Риге, Мюррей вошел в раздевалку омской команды и украл клюшку олимпийского чемпиона.

Сообщается, что злоумышленника вычислили по камерам наблюдения. Согласно записям, Мюррей сначала хотел спрятать клюшку на территории арены, но в итоге вынес ее из здания. Позже инвентарь вернули владельцу.

28 января "Динамо" расторгло контракт с Мюрреем по обоюдному согласию сторон.

28-летний Мюррей, игравший в клубах Американской хоккейной лиги (АХЛ), стал игроком "Динамо" в 2020 году. В составе рижского клуба он провел 11 матчей, набрав 7 (1+6 по системе "гол+пас") очков.

37-летний Ковальчук перешел в "Авангард" из "Вашингтона" в декабре 2020 года. Он - олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира (2008, 2009), двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017).

Матч "Динамо" – "Авангард" завершился победой омского клуба со счетом 2:1. На счету Ковальчука – голевая передача.