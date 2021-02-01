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"Барселона" недоплатила Месси 63,5 млн евро

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" задолжал аргентинскому нападающему Лионелю Месси 63,5 млн евро, которые он должен был по условиям действующего контракта получить до конца января, сообщает Marca.

Пока Месси получил 8,5 млн евро из 72 полагающихся.

В общую сумму включены, в частности, выплаты за имиджевые права.

В настоящий момент клуб испытывает финансовые проблемы, которые коснулись и остальных игроков "Барселоны". Клубу удалось договориться с ними об отсрочке части выплат.

Накануне сообщалось, что испанские СМИ обнародовали данные контракта лидера "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, который он подписал с каталонским клубом в 2017 году. Согласно этим данным, в общей сложности четырехлетний контракт предполагает, что Месси получит 555 млн евро. Финансовый кризис в "Барселоне" связывают как раз с этим соглашением.

футбол ФК Барселона Лионель Месси

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