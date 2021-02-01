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Московское "Динамо" в третий раз за сезон обыграло СКА в КХЛ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в понедельник уступил столичному "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч, прошедший в Москве, завершился со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 0:0) в пользу динамовцев. Сначала на 44-й минуте шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий. На 59-й минуте Дмитрий Яшкин провел второй гол.

Это - третья победа "Динамо" над СКА в нынешнем сезоне.

"Динамо" набрало 69 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА находится на второй строчке - 70 баллов. В субботу СКА разгромил "Спартак" (5:0), выйдя в плей-офф.

Кроме этого, в понедельник "Торпедо" у себя в Нижнем Новгороде одолело "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). Китайский клуб проиграл шестой раз подряд и является аутсайдером Восточной конференции.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Барыс" (Нур-Султан) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:3 (1:2, 1:0, 0:1),, "Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).

хоккей КХЛ

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