СКА со счетом 5:0 победил "Спартак" в КХЛ
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА с крупным счетом обыграли московский "Спартак" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Результат встречи, прошедшей в Москве, - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу СКА. В его составе голы провели Лукас Бенгтссон (10-я минута), Йоонас Кемппайнен (10), Иван Морозов (39), Евгений Кетов (42), Антон Бурдасов (51).
Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ. СКА находится на втором месте (70 очков), "Спартак" – на девятом (52).