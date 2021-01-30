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СКА со счетом 5:0 победил "Спартак" в КХЛ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА с крупным счетом обыграли московский "Спартак" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу СКА. В его составе голы провели Лукас Бенгтссон (10-я минута), Йоонас Кемппайнен (10), Иван Морозов (39), Евгений Кетов (42), Антон Бурдасов (51).

Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ. СКА находится на втором месте (70 очков), "Спартак" – на девятом (52).

хоккей КХЛ

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