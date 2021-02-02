Медведев и Рублев принесли сборной России победу над Аргентиной на ATP Cup

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России обеспечила себе победу над командой Аргентины в первом матче группового этапа проходящего в Австралии Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

Поражения в своих парах нанесли соперникам Даниил Медведев и Андрей Рублев. Медведев взял верх над Диего Шварцманом – 7:5, 6:3. Рублев, в свою очередь, выиграл у Гидо Пельи – 6:1, 6:2.

Счет в матче, таким образом, стал 2-0 в пользу россиян. Результат парной встречи, в которой россияне Евгений Донской и Аслан Карацев сыграют против аргентинцев Орасио Себальоса и Максимо Гонсалеса, турнирного значения иметь не будет.

В турнире принимают участие 12 сборных, разделенных на четыре группы (по три команды в каждой). Победители групп выходят в плей-офф. Помимо Аргентины соперником россиян по группе D является также сборная Японии, которая пока не провела ни одного матча.