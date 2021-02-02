Первый российский пилот "Формулы-1" Петров заразился коронавирусом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Бывший пилот "Формулы-1" россиянин Виталий Петров заявил о том, что у него выявлена коронавирусная инфекция.

"И я туда же. Пришел положительный тест на COVID", - написал он в инстаграме.

Петров добавил, что не чувствует запахи три дня, а заболел он полторы недели назад. "Почувствовал боль в горле. Никакой слабости не было. Но спустя шесть дней поднялась температура 37,8. Продержалась один день. Мы её успешно сбили. И вот через пару дней пропали запахи", - рассказал гонщик.

По его словам, болезнь "вроде бы" проходит без осложнений. " Чувствую себя хорошо! Гуляю по часу в лесу каждый день", - подчеркнул он.

Петров с 2010 по 2012 годы провел три сезона в "Формуле-1", где выступал за команды Renault и Caterham. Он стал первым российским пилотом, когда-либо выступавшим в "Формуле-1" в качестве основного пилота, а в 2011 году первым из россиян поднялся на подиум "Гран-при Формулы-1".