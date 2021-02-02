Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58

Первый российский пилот "Формулы-1" Петров заразился коронавирусом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Бывший пилот "Формулы-1" россиянин Виталий Петров заявил о том, что у него выявлена коронавирусная инфекция.

"И я туда же. Пришел положительный тест на COVID", - написал он в инстаграме.

Петров добавил, что не чувствует запахи три дня, а заболел он полторы недели назад. "Почувствовал боль в горле. Никакой слабости не было. Но спустя шесть дней поднялась температура 37,8. Продержалась один день. Мы её успешно сбили. И вот через пару дней пропали запахи", - рассказал гонщик.

По его словам, болезнь "вроде бы" проходит без осложнений. " Чувствую себя хорошо! Гуляю по часу в лесу каждый день", - подчеркнул он.

Петров с 2010 по 2012 годы провел три сезона в "Формуле-1", где выступал за команды Renault и Caterham. Он стал первым российским пилотом, когда-либо выступавшим в "Формуле-1" в качестве основного пилота, а в 2011 году первым из россиян поднялся на подиум "Гран-при Формулы-1".

автоспорт Формула-1 коронавирус

Новости по теме

Новости

Латвия проведет ЧМ по хоккею в одиночку

Латвия проведет ЧМ по хоккею в одиночку

"Барселона" с 2017 года заработала на Месси 619 млн евро

Федерер в марте возобновит выступления после годичной паузы

Федерер в марте возобновит выступления после годичной паузы

Гандболистки ЦСКА досрочно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Барселона" недоплатила Месси 63,5 млн евро

Испанские СМИ обнародовали данные полумиллиардного контракта Месси

Испанские СМИ обнародовали данные полумиллиардного контракта Месси

СКА со счетом 5:0 победил "Спартак" в КХЛ

СКА со счетом 5:0 победил "Спартак" в КХЛ

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции

Ларионов возглавит сборную России по хоккею на шведский этап Евротура

Ларионов возглавит сборную России по хоккею на шведский этап Евротура

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');