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Музей хоккея в Москве возобновит работу под крылом ФХР

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Музей хоккея в Москве, о закрытии которого из-за проблем с финансированием сообщалось накануне, продолжит свою работу, сообщила "Интерфаксу" директор учреждения Ритта Бутова.

"Я очень рада и безумно счастлива, что переговоры прежнего владельца и Федерации хоккея России завершились, и музей возобновит свою работу. Руководство ФХР взяло музей под свое крыло, и вновь любители хоккея смогут его посещать, наслаждаться уникальными экспонатами, которых у нас более пяти тысяч", - сказала собеседник агентства.

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"У нас отличное взаимопонимание и сотрудничество с Федерацией хоккея России. Мы провели уже множество совместных мероприятий, как поздравительных, когда вручали подаркам вдовам наших великих хоккеистов, так и официальные, например, недавнее представление Омска и Новосибирска, городов, где пройдет молодежный чемпионат мира в 2023 году", - отметила она.

По ее словам, у музея и федерации в будущем "очень много совместных идей и планов".

"Наш хоккей богат своей историей, и мы должны гордиться, что у нас есть такой музей", - сказала Бутова.

1 февраля Музей хоккея в Москве объявил о своем закрытии.

"Друзья, у нас грустная новость. Уже несколько месяцев музей хоккея лишен финансирования. К огромному сожалению, в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен. Поэтому с 1 февраля 2021 года музей закрыт", - сообщил сайт музея в фейсбуке накануне.

Музей был открыт в мае 2016 года.

хоккей Москва

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