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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38

Болельщикам на ОИ в Токио рекомендовали отказаться от песен и речевок

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Токио подготовил пособие по COVID-безопасности для участников и зрителей соревнований, которые пройдут в столице Японии летом нынешнего года.

В целом памятка, распространенная пресс-службой Игр, включает в себя классический свод рекомендаций по поведению в условиях пандемии коронавируса. Это, в частности, тщательное соблюдение гигиены, соблюдение дистанции, отказ от частого нахождения в местах массового скопления людей (особенно в закрытых пространствах). Рекомендовано воздержаться от общения в людных местах, от рукопожатий и объятий.

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Отдельные пункты касаются поведения болельщиков на объектах, где будут проходить соревнования. Так, зрителям предложено поддерживать спортсменов не пением или речевками, а аплодисментами.

Участники Игр должны установить на своих телефонах специальное приложение, через которое необходимо будет отправлять отчеты о состоянии здоровья, сообщать планах передвижения, а также – о лицах, с кем придется контактировать. И если у одного из них выявят коронавирус, второго – через приложение – вызовут на тестирование. Все данные будут отправляться и в органы местного здравоохранения.

Также спортсменам запрещено находиться на трибунах в качестве зрителей.

К настоящему моменту опубликована только первая редакция пособия, которое будет обновляться по мере изменения эпидемиологической ситуации.

ОИ в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Изначально она должна была пройти летом прошлого года, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Олимпиада-2020 МОК Токио коронаяирус

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