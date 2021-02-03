Сотни игроков и сотрудников Australian Open изолируют из-за выявленного в отеле COVID

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - От 500 до 600 человек, имеющих отношение к стартующему в понедельник теннисному турниру Большого шлема Australian Open, будут изолированы после того, как у работника одного из отелей в Мельбурне выявлен коронавирус, сообщает "Би-би-си".

В это число входят игроки, официальные лица и члены персонала турнира. Все они проживают в данном отеле.

Между тем, по словам премьер-министра австралийского штата Виктория Дэниела Эндрюса, ситуация не скажется на соревновании. "На данном этапе это никак не повлияет на сам турнир", - сказал он.

Игроки должны сдать тест на коронавирус и при отрицательных результатах вернуться к подготовке и участию в Australian Open.

В общей сложности в данном отеле, расположенном в деловом районе Мельбурна, остановилось около 1000 игроков, официальных лиц и членов персонала турнира. Они прилетели в Австралию заранее, чтобы успеть к старту Australian Open пройти двухнедельный карантин. При этом и само начало турнира было сдвинуто на три недели вперед.