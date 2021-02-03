Матчи четверга на теннисных турнирах в Мельбурне отложены из-за коронавируса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Матчи теннисных турниров в Мельбурне, запланированные на четверг, перенесены, сообщает пресс-служба Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Причина переноса связана с тем, что у одного из работников отеля, в котором остановились участники, официальные лица и обслуживающий персонал Australian Open, выявлен коронавирус. В связи с этим, как сообщалось, от 500 до 600 проживавших в отеле человек (включая теннисистов) изолированы.

We will work with everyone involved to facilitate testing as quickly as possible.



There will be no matches at Melbourne Park on Thursday. An update on the schedule for Friday will be announced later today. #AusOpen — #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021

Australian Open стартует 8 февраля, однако многие его участники в настоящее время выступают в Мельбурне в соревнованиях, проходящих под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).