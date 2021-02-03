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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17

Матчи четверга на теннисных турнирах в Мельбурне отложены из-за коронавируса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Матчи теннисных турниров в Мельбурне, запланированные на четверг, перенесены, сообщает пресс-служба Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Причина переноса связана с тем, что у одного из работников отеля, в котором остановились участники, официальные лица и обслуживающий персонал Australian Open, выявлен коронавирус. В связи с этим, как сообщалось, от 500 до 600 проживавших в отеле человек (включая теннисистов) изолированы.

Australian Open стартует 8 февраля, однако многие его участники в настоящее время выступают в Мельбурне в соревнованиях, проходящих под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

теннис Австралия

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