Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:44

Овечкин вышел на чистое седьмое место по числу голов в истории НХЛ

Овечкин вышел на чистое седьмое место по числу голов в истории НХЛ
Александр Овечкин перед матчем с "Рейнджерс"
Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин провел 709-й гол в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В третьем периоде матча регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" он поразил ворота своего соотечественника Игоря Шестеркина.

Таким образом, Овечкин вышел на чистое седьмое место по числу голов в истории НХЛ. До этого он сравнялся с завершившим в 1998 году карьеру канадцем Майком Гартнером. Для того, чтобы в списке снайперов НХЛ догнать легендарного канадца Фила Эспозито (в НХЛ играл с 1963 по 1981 годы), россиянину нужно забросить восемь шайб.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является еще один канадец, Уэйн Гретцки, с период с 1978 по 1999 годы забросивший 894 шайбы.

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России стал трехкратным чемпионом мира.

Один из голов Овечкина признан лучшим в XXI веке, ее он забросил в дебютном своем сезоне НХЛ - 2005/06.

Что касается гостевого матча против "Рейнджерс", гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения. Команда из Нью-Йорка победила со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Три голевые передачи в составе победителей сделал россиянин Артемий Панарин.

Это был второй для "Вашингтона" матч после возвращения российских хоккеистов, которые ранее были отстранены на несколько игр за нарушение правил поведения в условиях пандемии.

хоккей НХЛ Александр Овечкин

Новости по теме

Новости

Лимит на легионеров в российском футболе пока не отменят

Дюков переизбран президентом РФС

Дюков переизбран президентом РФС

Правнук Муссолини подписал профессиональный контракт с "Лацио"

Сотни игроков и сотрудников Australian Open изолируют из-за выявленного в отеле COVID

Болельщикам на ОИ в Токио рекомендовали отказаться от песен и речевок

Роналду признан игроком десятилетия в Европе

Роналду признан игроком десятилетия в Европе

Латвия проведет ЧМ по хоккею в одиночку

Латвия проведет ЧМ по хоккею в одиночку

"Барселона" с 2017 года заработала на Месси 619 млн евро

Федерер в марте возобновит выступления после годичной паузы

Федерер в марте возобновит выступления после годичной паузы

Гандболистки ЦСКА досрочно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');