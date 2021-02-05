Овечкин вышел на чистое седьмое место по числу голов в истории НХЛ

Александр Овечкин перед матчем с "Рейнджерс" Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин провел 709-й гол в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В третьем периоде матча регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" он поразил ворота своего соотечественника Игоря Шестеркина.

Another Alex Ovechkin (@ovi8) milestone as he passes Mike Gartner for 7th on the all-time goals list. 🚨 pic.twitter.com/XSYlLQvSrG — NHL (@NHL) February 5, 2021

Таким образом, Овечкин вышел на чистое седьмое место по числу голов в истории НХЛ. До этого он сравнялся с завершившим в 1998 году карьеру канадцем Майком Гартнером. Для того, чтобы в списке снайперов НХЛ догнать легендарного канадца Фила Эспозито (в НХЛ играл с 1963 по 1981 годы), россиянину нужно забросить восемь шайб.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является еще один канадец, Уэйн Гретцки, с период с 1978 по 1999 годы забросивший 894 шайбы.

Alex Ovechkin scores his 709th goal in his 1,159th career game. Ovechkin"s career 0.61 goals per game average is the highest among players with at least 700 career goals. pic.twitter.com/60MdrCULdx — CapitalsPR (@CapitalsPR) February 5, 2021

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России стал трехкратным чемпионом мира.

Один из голов Овечкина признан лучшим в XXI веке, ее он забросил в дебютном своем сезоне НХЛ - 2005/06.

Что касается гостевого матча против "Рейнджерс", гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения. Команда из Нью-Йорка победила со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Три голевые передачи в составе победителей сделал россиянин Артемий Панарин.

Это был второй для "Вашингтона" матч после возвращения российских хоккеистов, которые ранее были отстранены на несколько игр за нарушение правил поведения в условиях пандемии.