Гол Овечкина признан лучшим в XXI веке
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин признан автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet.
Речь идет о голе, который россиянин провел в ворота "Финикса" в январе 2006 года.
Овечкин подхватил шайбу в средней зоне, промчался с ней вдоль правого борта. Сместившись в центр около ворот, он попытался обыграть защитника, но упал. Однако с шайбой не расстался и, перевернувшись на спину, бросил мимо вратаря в створ.
Этот гол стал для Овечкина вторым в матче с "Финиксом" и 32-м в сезоне-2005/06 – дебютном для россиянина в НХЛ. К слову, нападающий тогда был признан лучшим новичком НХЛ.
Ранее этот гол был признан лучшим в истории НХЛ.