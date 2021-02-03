Сборная России по теннису вышла в полуфинал ATP Cup

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по теннису победила Японию во втором туре группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) и обеспечила себе место среди полуфиналистов.

В Австралии, где проходит турнир, россиянин Даниил Медведев одолел Кеи Нисикори – 6:2, 6:4. Ранее представитель России Андрей Рублев нанес поражение Йосихито Нисиоке – 6:1, 6:3.

Теперь Россия выигрывает у Японии со счетом 2-0, а потому результат парного противостояния на турнирный расклад не повлияет. В матче пар россияне Евгений Донской и Аслан Карацев сыграют против японцев Бена Маклаклана и Йосихито Нисиоки.

Накануне Россия одержала победу над Аргентиной.

В итоге сборная России заняла первое место в группе D и на правах победительницы вышла в 1/2 финала. Соперник станет известен позднее.

В турнире принимают участие 12 команд, разделенных на четыре группы, по три сборные – в каждой.