Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:06

Россиянка Александрова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Мельбурне

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал категории WTA 500 Melbourne Summer в Австралии.

В 1/2 финала она уступила представительнице Эстонии Кайе Канепи – 3:6, 6:7 (6:8). Продолжительность игры составила 1 час 31 минуту.

Александрова занимает 33-е место в рейтинге WTA, что является наивысшим на данный момент показателем среди российских теннисисток. Канепи занимает 94-е место в рейтинге WTA.

В финале Канепи сыграет с 20-й ракеткой мира бельгийкой Элисе Мертенс.

теннис

Новости по теме

Новости

Большунов вновь выиграл общий зачет Кубка мира

Сборная России по теннису вышла в финал ATP Cup

Что случилось этой ночью: суббота, 6 февраля

Кокорин дебютировал за "Фиорентину"

Чехия станет первым соперником России на ЧМ-2021 по хоккею

Чехия станет первым соперником России на ЧМ-2021 по хоккею

Мазепин выступит в "Формуле-1" без флага России

Международный союз биатлонистов утвердил состав сборной России на ЧМ

Международный союз биатлонистов утвердил состав сборной России на ЧМ

Овечкин вышел на чистое седьмое место по числу голов в истории НХЛ

Овечкин вышел на чистое седьмое место по числу голов в истории НХЛ

Лимит на легионеров в российском футболе пока не отменят

Дюков переизбран президентом РФС

Дюков переизбран президентом РФС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');