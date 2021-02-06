Россиянка Александрова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Мельбурне

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал категории WTA 500 Melbourne Summer в Австралии.

В 1/2 финала она уступила представительнице Эстонии Кайе Канепи – 3:6, 6:7 (6:8). Продолжительность игры составила 1 час 31 минуту.

Александрова занимает 33-е место в рейтинге WTA, что является наивысшим на данный момент показателем среди российских теннисисток. Канепи занимает 94-е место в рейтинге WTA.

В финале Канепи сыграет с 20-й ракеткой мира бельгийкой Элисе Мертенс.