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Российский футболист Миранчук признан игроком месяца в "Аталанте"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Алексей Миранчук набрал наибольшее число голосов в опросе болельщиков команды на звание лучшего игрока января.

Как сообщает пресс-служба "Аталанты", в финальном голосовании, где конкурентом Миранчука был аргентинский защитник Кристиан Ромеро, россиянин набрал 84,2% голосов. Остальные голоса, соответственно, достались аргентинцу.

Голосование проходило с 4 февраля.

Футболист сборной России Миранчук, перешедший в "Аталанту" из московского "Локомотива" летом прошлого года, в январе забил два мяча в восьми матчах.

футбол Алексей Миранчук

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