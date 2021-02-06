Главный тренер сборной России по регби анонсировал ее масштабное обновление

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по регби валлиец Лин Джонс заявил, что штаб национальной команды страны продолжит активное обновление ее состава.

"На Кубке мира (в 2019 году - ИФ) у нас была самая возрастная команда. И для нас важно воссоздать, перестроить команду, включать в нее молодых игроков. Настало время задуматься о будущем", - сказал Джонс на пресс-конференции, прошедшей в онлайн-формате в субботу в преддверии матча чемпионата Европы с Грузией.

"В прошлом году российская лига расширилась до десяти клубов. За счет этого мы увидели огромное количество новых талантливых игроков", - отметил главный тренер, приведя в пример имена игроков "Локомотива-Пензы" Германа Силенко и Андрея Карзанова.

Также Джонс представил регбиста Люка Брокаса - француза российского происхождения.

"У Люка замечательная мать, она русская. Несмотря на то, что Люку еще 19, это очень хороший выбор, и я уверен, что он будет очень хорошо играть и работать на команду", - сказал наставник сборной.

"Многие сборные развивают и усиливают свою команду за счет игроков из других стран, которые при этом могут по национальности попадать в команду. И в прошлом году одной из важных задач было найти в других странах игроков, которые имеют русское происхождение", - сказал он.

"И тут вопрос не в результатах отдельной игры, а в нашем подходе: мы смотрим в будущее команды, подбирая молодых игроков, это как раз и заложит основу наших побед и развития команды на годы", - заявил главный тренер.

Летом прошлого года Федерация регби России заявила о запуске работы по поиску по всему миру молодых игроков, которые могут выступать за сборную России.