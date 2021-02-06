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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:39

Российский лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Лыжник сборной России Глеб Ретивых завоевал "серебро" в спринтерской гонке в свободном стиле на этапе Кубка мира, проходящем в субботу в шведском Ульрисехамне.

Победителем стал швед Оскар Свенссон. Ретивых уступил ему 0,14 секунды. Тройку призеров замкнул итальянец Федерико Пеллегрино (+0,30). Россиянин Сергей Устюгов финишировал шестым (+6,06).

На субботний спринт от России были заявлены только Ретивых и Устюгов.

Ранее стало известно, что лидер национальной команды Александр Большунов во второй раз подряд досрочно выиграл Большой хрустальный глобус, став недосягаемым по очкам в общем зачете Кубка мира.

Глеб Ретивых

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