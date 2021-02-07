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Овечкин набрал четыре очка в проигранном "Вашингтоном" матче "Филадельфии"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" на своем льду потерпел поражение от "Филадельфии".

Результат матча – 7:4 (1:2, 3:2, 3:0) в пользу "Филадельфии".

Одним из героев встречи стал нападающий "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин, набравший 4 (2+2) по системе "гол+пас" очка.

Теперь в активе Овечкина 711 голов за его карьеру в НХЛ. Как сообщалось, он недавно поднялся на седьмое место по числу голов в НХЛ в истории. Россиянин приблизился к занимающему шестое месту канадцу Филу Эспозито (в НХЛ играл с 1963 по 1981 годы).

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является еще один канадец, Уэйн Гретцки, в период с 1978 по 1999 годы забросивший 894 шайбы.

хоккей НХЛ

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